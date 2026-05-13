Niškom srednjoškolcu V. S. (18) preti kazna zatvora od maksimalnih 15 godina jer je kako se sumnja 19. novembra prošle godine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo sedamdesetogodišnjak a zatim pobegao.

Više javno tužilaštvo u Nišu protiv njega je podiglo optužnicu zbog krivičnih dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.

Kako je nakon nesreće saopštila niška Policijska uprava, V. S, je u Somborskom Bulevaru vozilom "audi" na pešačkom prelazu udario sedamdesetogodišnjeg muškarca a zatim se udaljio.

Suđenje tinejdžeru nastavljeno je saslušanjem svedoka nesreće koji su potvrdili da su videli kako je pešak nastradao ali ne i vozača koji ga je udario.

- Video sam kako je nešto poletelo a zatim palo sa tog vozila. Tek kada sam stao shvatio sam da je to telo čoveka. Jedan prolaznik mi je kazao da on zove Hitnu pomoć pa sam ja pozvao policiju - posvedočio je Vladislav Veljković.

Dodao je da nije uočio marku vozila jer se ono udaljilo prema naselju Pantelej.

Sličan iskaz dao je i drugi svedok Dušan Filipović.

- Primetio sam čoveka kako prelazi pešački prelazt a onda sam čuo prasak. Zaustavio sqm se i i otčrao do nastralog koji je bio odbačen 15 do 20 metara od pešačkog prelaza. Bio je u lokvi krvi koja se protezala do njegovih kolena - opisao je Filipović nesreću.

Advokat Milan Petrović branilac optuženog tinejdžera, ispitivao je svedoke na okolnosti uticaja vremenskih prilika te doba dana na bezbednost vožnje. Međutim, svedoci su istakli da je vidljivost bila dobra zahvaljujući uličnoj rasveti te da ni vlažan kolovoz nije značajnije otežavao vožnju.

Osamnaestogodišnjak je na suđenje doveden iz pritvora u kome se nalazi od hapšenja. Njegov branilac zatražio je od suda da mu pritvor zameni blažom merom pozivajući se na praksu Evropskog suda ustanovljenu u odnosu na mlađa punoletna lica.

- Radi se o mladoj osobi, srednjoškolcu čije dalje zadržavanje može da utiče na njegovu psihičku i mentalnu stabilnost. Praksa Evropskog suda je da se zadržavanje u pritvoru mlađih punoletnih osoba primenjuje samo izuzetno kako se ne bi pretvorilo u kaznu . On je već šest meseci u pritvoru zbog čega smatram da je krajnje vreme da mu bude zamenjen blažom merom - rekao je Petrović.

Posle pooštravanja kaznene politike za krivična della u vezi sa sobraćajem za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja predviđena je maksimalna kazna od 15 godina dok onome ko ostavi bez pomoći lice koje je povredio u saobraćajnoj nesreći preti zatvor do osam godina

Suđenje će biti nastavljeno 27. maja saslušanjem novih svedoka i veštaka.

