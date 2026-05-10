U četvrtak 7. maja Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) je od kolega iz Bugarske dobilo informacije da je u okolini Svrljiga uginuo crni strvinar (Aegypius monachus). Ornitolozi DZPPS odmah su izašli na teren u atar sela Periš kod Svrljiga gde su pronašli leš ptice tik uz leš teleta.

- Na lokaciji su bili vidljivi dokazi koji su ukazivali na to da je u pitanju namerno trovanje budući da je leš teleta bio prekriven mrtvim insektima, što je tipično za trovanje jakim insekticidom. Ono što je dodatno pobudilo pažnju ornitologa jeste pronalazak lovačke kamere koja je bila postavljena uz stazu na svega oko 100 metara od pronađenih leševa - kazali su za RINU ortinzolozi DZZPS.

Odmah po saznanjima da je crni strvinar otrovan, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije obavestilo je nadležne institucije, poput Uprave kriminalističke policije i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Nakon saznanja da je policija započela istragu, osoba koja su sumnjiči da je postavila zatrovan leš teleta i usmrtila ugroženu jedinku crnog strvinara, tokom noći između četvrtka 7. i petka 8. maja je uklonila leševe teleta i ptice i pokušala da sakrije dokaze. Inspektori Policijske uprave iz Niša izvršili su pretragu terena, te pretres objekata osumnjičene osobe. Operativnom radom naredne noći pronađeni su uklonjeni dokazi, a osumnjičeni B. R. (57 godina) je uhapšen.

Uhapšenom se stavljaju na teret izvršenja čak tri krivična dela i to iz člana 265. Uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra, potom iz člana 273. Zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja, te iz člana 336. Sprečavanje i ometanje dokazivanja. Leševi teleta i crnog strvinara poslati su na analize na Fakultet veterinarske medicine u Beogradu.

Ornitolozi iz Bugarske su crnog strvinara pratili uz pomoć satelitskog odašiljača, pa su mogli da primete gde se ptica hranila i gde je uginula. Ptica je pored satelitskog odašiljača obeležena i nožnim prstenovima radi praćenja kretanja.

Ova vrsta lešinara je iščezla iz Srbije pre više decenija, upravo zbog trovanja. Kolege iz regiona, posebno Bugarske, ulažu ogromne napore i višemilionska sredstva da ugrožene vrste lešinara vrate u prirodna staništa. Svaka uginula ptica predstavlja ogroman gubitak. Stradala jedinka crnog strvinara je deo programa povratka iščezlih vrsta u Bugarsku, koji finansijski podržava Evropska komisija.

U Srbiji je od 2000. godine do sada zabeleženo stradanje preko 3.000 jedinki divljih ptica usled trovanja, ali bez obzira na to gotovo da ne postoje slučajevi gde su istrage dovele do osuđujućih presuda. U pomenutom periodu otrovano je preko 120 orlova belorepana, nekoliko orlova krstaša, kao i stotine mišara, eja močvarica i raznih drugih jedinki strogo zaštićenih vrsta.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pohvaljuje brz i efikasan rad Policijske uprave i Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.