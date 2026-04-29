Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili P. M. (55), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kako se navodi, policija je prilikom pretresa kuće osumnjičenog na području Stare Pazove pronašla i zaplenila veliku količinu tableta koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci.

Prema prvim procenama, reč je od oko 500.000 tableta, zbog čega se sumnja da je osumnjičeni duže vreme bio uključen u nelegalne aktivnosti povezane sa prometom narkotika.

Pored toga, tokom pretresa pronađen je i pištolj sa pet pripadajućih metaka, koji je takođe oduzet, a sve će biti predmet daljeg veštačenja u okviru istrage.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, P. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biti priveden tužilaštvu.

