Rori Suzan Vuds (59) iz američke države Masačusets proglašena je krivom, jer je pustila roj pčela na policajce, koji su došli da je iseljavaju. Kako navode strani mediji, ovaj nesvakidašnji incident se dogodio u mestu Longmedou u SAD. Ona je pustila pčele iz košnice na policajce dok su pokušavali da joj uruče papire za iseljenje, što je navelo jednog policajca da u užasu vikne: „Ona pušta pčele!“.

-Pčelarka Vuds je imala nekoliko drvenih sanduka punih pčela na imanju. Podigla je poklopac sa gomile košnica, što je, kako je rekla na sudu, bilo da spreči iseljenje i da omogući insektima da se hrane. Vuds je zatim obukla svoje pčelarsko odelo da bi uzela drugi sanduk sa pčelama, nakon čega su je zamenici oborili na zemlju i uhapsili - navodi se u američkim lokalnim medijima.

Vuds je konstatovala: „Oh, alergični ste?“, a zatim je rekla „Dobro je.“

Vuds je proglašena krivom po četiri tačke optužnice za napad i nanošenje telesnih povreda i po dve tačke optužnice za nemarni napad. Osuđena je na šest meseci zatvora.

