Pravi horor odigrao se na prometnom Memorijal Drajvu u Kembridžu, u američkoj saveznoj državi Masačusets, kada je muškarac identifikovan kao Tajler Braun (46) nasumično otvorio vatru iz jurišne puške na automobile i ljude koji su se zatekli na ulici.

Uznemirujući snimci incidenta munjevito su se proširili društvenim mrežama i izazvali šok širom Amerike. Na videu se vidi kako napadač hoda kolovozom i puca iz automatske puške dok prestravljeni vozači panično izlaze iz vozila i pokušavaju da pronađu zaklon.

Krvavi haos na prometnom putu

Drama je počela nakon što je policija iz Bostona upozorila kolege iz Kembridža da se ka njihovom gradu kreće naoružani muškarac koji se ponaša neuračunljivo.

Samo nekoliko minuta kasnije nastao je potpuni haos.

Prema izjavama svedoka, Braun je bez ikakvog upozorenja počeo da puca ka automobilima, ali i nasumično u vazduh, dok su ljudi vrištali i pokušavali da pobegnu sa mesta napada.

U pucnjavi su teško ranjena dvojica muškaraca koja su se nalazila u različitim vozilima. Obojica su hitno prevezena u bolnicu sa povredama opasnim po život.

Jedna od žrtava bio je vozač kombija za prevoz osoba sa invaliditetom.

Metak je pogodio i vozilo američke poštanske službe, ali je vozač uspeo da prođe bez povreda.

Ispalio desetine metaka

Na snimcima sa lica mesta vide se razbijena vozila, policijske trake i puška ostavljena na travi nakon intervencije policije.

Prema procenama istražitelja, tokom napada ispaljeno je između 50 i 60 metaka, zbog čega je čitavo područje bilo pretvoreno u zonu opasnosti.

Jedan automobil završio je zakucan u drvo dok su vozači pokušavali da pobegnu iz smrtonosne pucnjave.

Bivši marinac pomogao policiji da ga zaustavi

Krvavi pohod zaustavljen je tek kada su se napadaču suprotstavili pripadnik Državne policije Masačusetsa i naoružani bivši marinac koji je legalno nosio oružje.

Obojica su otvorila vatru na Brauna i pogodila ga više puta u ekstremitete, nakon čega je savladan i uhapšen.

Istraga o motivu napada je u toku, dok američki mediji navode da je osumnjičeni ranije pokazivao znake ozbiljnog psihičkog rastrojstva.