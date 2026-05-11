Muškarac Lj. B. uhapšen je u subotu uveče zbog pucnjave u Višegradskoj ulici u Novom Pazaru, i to nakon svađe sa bratom Lj.B. Sin Lj.B. osumnjičen je za saučesništvo i za njim se traga.

Incident se dogodio u subotu oko 17.30 časova, a prema prvim informacijama iz istrage, pucnjava je povezana sa dugotrajnim porodičnim sukobom oko imovine.

Kako se nezvanično saznaje, Lj. B. je zajedno sa svojim sinom V. B. (34) navodno pucao na svog brata, odnosno na strica svog sina, nakon svađe koja je eskalirala u oružani obračun.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob je izbio nakon što stric nije dozvolio mladiću V. B. da izda lokal koji je trenutno predmet sudskog spora između članova porodice.

- U jednom trenutku situacija je potpuno izmakla kontroli, pa je V. B. pucao i na strica i u vazduh, ali nije poznato da li ga je pogodio – ispričao je za Sandžak Danas izvor blizak slučaju.

Pucnji su uznemirili stanovnike Višegradske ulice, a ubrzo nakon incidenta na lice mesta stigao je veliki broj policijskih patrola koje su blokirale deo naselja i izvršile uviđaj.

Prema rečima meštana, nesuglasice unutar porodice navodno traju duži vremenski period i povezane su sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima.

Policija je nakon incidenta uhapsila Lj. B., koji se sam predao, dok je V. B. pobegao, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i motive koji su doveli do pucnjave.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda osobe na koju je pucano, dok nadležni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju događaja koji je potresao Novi Pazar.

Prema informacijama iz istrage, policija u Tutinu uhapsila je i dvojicu pomagača V. B., kojima se na teret stavlja pomaganje nakon izvršenog krivičnog dela i pokušaj organizovanja njegovog bekstva nakon pucnjave.

Kako navode izvori bliski istrazi, V. B. je nakon sukoba sa rodbinom navodno pokušao da pređe crnogorsku granicu. Prema istim informacijama, korišćeno je njegovo vozilo marke „kadilak“ crne boje, ali su u kolima zatečeni njegovi saučesnici, dok je V. B. navodno pokušao ilegalno da pređe granicu nakon što je ostavio pasoš u automobilu.