Šesnaestogodišnji dečak u moldavskom gradu Kahulu doživeo je šok i preminuo od srčanog zastoja nakon što je bio svedok kako vojnik po ugovoru ranjava drugog vojnika, saopštila je pres-služba moldavske policije.

- Dvadesetogodišnji vojnik po ugovoru navodno je nepravilno rukovao pištoljem Glok, što je rezultiralo metkom koji je povredio osamnaestogodišnjeg regruta. Šesnaestogodišnji tinejdžer na licu mesta je odmah nakon incidenta pao u šok i izgubio svest. Uprkos naporima reanimacije, preminuo je. Preliminarni uzrok smrti je srčani zastoj - objavila je policija na svom Telegram kanalu.

Incident je prijavljen policijskoj upravi Kahula.

Prema preliminarnim izveštajima, pucnjava je bila slučajna.

Povređeni vojnik je prebačen u bolnicu i nije u životnoj opasnosti. Oružje je zaplenjeno radi veštenja, a policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.

