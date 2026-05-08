Stravičan zločin potresao je grčko ostrvo Krit nakon što je 54-godišnji Kostas Parasiris usred dana ubio 21-godišnjeg Nikitu Gemistosa, mladića kojeg je godinama krivio za smrt svog sina u saobraćajnoj nesreći iz 2023. godine. Tragedija je dodatno potresla javnost zbog činjenice da je Nikita ubijen upravo na svoj 21. rođendan.

Prema navodima grčkih medija, krvavi obračun dogodio se u utorak popodne u oblasti Amudara, u gradu Heraklion. Parasiris je, navodno, pratio mladića automobilom marke "pežo 206", u kojem se nalazila i njegova supruga, a zatim se namerno zabio u vozilo koje je vozio Nikita.

Nakon sudara, obojica su izašla iz automobila. Svedoci tvrde da je između njih došlo do kratkog sukoba, nakon čega je 54-godišnjak izvukao revolver i ispalio šest hitaca u mladića. Nikita je pao na asfalt obliven krvlju, dok je napadač, prema iskazima očevidaca, potom prišao i šutirao njegovo telo.

Video-snimci i svedočenja sa mesta tragedije izazvali su šok širom Grčke. Građani koji su se zatekli u blizini čuli su pucnje i očajničke krike, dok je mladić preminuo gotovo na licu mesta.

Pozadina ovog jezivog zločina seže u oktobar 2023. godine, kada je Nikita Gemistos učestvovao u saobraćajnoj nesreći kod stadiona "Pagkritio". U automobilu se tada nalazio i Parasirisov sin, koji je nakon teških povreda preminuo u bolnici nekoliko nedelja kasnije.

Od tog trenutka, kako prenose grčki mediji, Kostas Parasiris nije mogao da prihvati gubitak sina i više puta je pretio Nikiti i njegovoj porodici. Protiv njega su ranije podnošene prijave zbog nasilja, pretnji i kršenja zabrane prilaska.

Jedan od ozbiljnijih incidenata dogodio se krajem decembra 2024. godine, kada je, prema tvrdnjama porodice Gemistos, maskiran napao Nikitu drvenom palicom i čak zapucao u njegovom pravcu, ali ga tada nije pogodio. Iako je bio uhapšen i protiv njega određene mere zabrane prilaska, ubrzo je pušten na slobodu.

Nakon krvavog napada, Parasiris je sa suprugom otišao kući, a potom se nekoliko sati kasnije sam predao policiji. Sa sobom je doneo i oružje iz kojeg je, kako se sumnja, počinio ubistvo. Policija je tokom pretresa njegove kuće pronašla veću količinu ilegalne municije, dok su na njegovim rukama otkriveni tragovi baruta. Protiv njega je podignuta optužnica za teško ubistvo sa predumišljajem, kao i za ilegalno posedovanje i upotrebu vatrenog oružja.

