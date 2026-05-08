Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija na magistralnom putu kroz Novu Varoš, kada je jedno vozilo izgubilo kontrolu, sletelo sa kolovoza i završilo u dvorištu porodične kuće.

Automobil je od siline udara probio ogradu dvorišta, a potom udario direktno u kuću, pričinivši značajnu materijalnu štetu. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama.

Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je navodno došlo nakon što su se dva vozača velikom brzinom kretala magistralom, odnosno trkala vozilima, usled čega je jedan od njih najverovatnije izgubio kontrolu nad automobilom.

Nesvakidašnja nesreća je uznemirila stanovnike ovog dela grada, posebno imajući u vidu da je vozilo završilo u neposrednoj blizini porodičnih kuća i da je sve moglo imati mnogo teže posledice.

Tačne okolnosti nezgode biće poznate nakon istrage nadležnih organa.

