Najmanje 16 učenica poginulo je u stravičnom požaru koji je usred noći zahvatio dom ženske škole „Utumishi Girls Academy“ u Keniji, dok je više od 70 devojčica završilo u bolnicama.

Vatrena stihija izbila je oko jedan sat posle ponoći u gradu Gilgil, oko 120 kilometara severozapadno od Najrobija, dok su učenice spavale u prepunoj spavaonici.

Prema informacijama lokalnih vlasti, plamen je zahvatio prvi sprat doma u kojem je bilo smešteno oko 220 devojčica, dok je školu pohađalo ukupno oko 800 učenika.

Požar je bio toliko silovit da je spavaonica potpuno uništena.

Vatrogasci i spasilačke ekipe uspeli su da lokalizuju vatru tek oko tri sata ujutru, ali za mnoge devojčice već je bilo kasno.

Dramatične scene odvijale su se tokom bekstva iz zapaljene zgrade.

Pojedine učenice zadobile su teške prelome i povrede nakon što su u panici skakale sa viših spratova pokušavajući da se spasu od plamena i gustog dima.

– Ima puno mrtve dece – govorili su očajni roditelji okupljeni ispred škole dok su čekali informacije o sudbini svojih ćerki.

Mnoge porodice satima su obilazile bolnice u pokušaju da pronađu decu.

Jedna majka rekla je lokalnim medijima da očajnički traži svoju sedamnaestogodišnju ćerku i da niko ne može da joj kaže gde se nalazi.

Komandant policije Masoud Mvinji izjavio je da su brojne devojčice u stanju šoka pobegle u mrak tokom požara, zbog čega su policijske ekipe morale da pretražuju okolinu škole kako bi ih pronašle.

Kenijski ministar obrazovanja Džulijus Ogamba potvrdio je da je 71 osoba nakon pregleda puštena kući, dok je sedam učenica zadržano na daljem bolničkom lečenju.

Tačan uzrok požara još nije poznat i istraga je u toku.

Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje katastrofalnih bezbednosnih uslova u školskim internatima širom Kenije.

Požari u školama godinama predstavljaju ozbiljan problem u toj zemlji, a mnogi objekti funkcionišu uprkos prenatrpanim sobama, zaključanim izlazima i nepoštovanju osnovnih sigurnosnih standarda.

Najgora tragedija dogodila se 2001. godine kada je u požaru u školskom domu u okrugu Mačakos poginulo čak 67 učenika.

Samo tokom prošle godine u sličnom požaru u centralnoj Keniji stradala je 21 osoba, nakon čega su vlasti zatvorile stotine škola zbog nebezbednih uslova.