Srbin je u petak priveden u Birkirkari nakon istrage zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina drogom, nakon dužeg policijskog nadzora.

Policija je tokom nadzora primetila osobu koja je prišla vozilu u kojem se osumnjičeni nalazio i, nakon sumnjivog kontakta, on je uhapšen.

Policajci su u njegovom vozilu pronašli više paketića za koje se sumnja da sadrže kokain, dok su pretresom stana pronađene kesice sa materijom za koju se sumnja da je kanabis, za koji policija navodi da je bio pripremljen za dalju prodaju, ukupne ulične vrednosti od oko 11.500 evra, kao i određena količina novca.