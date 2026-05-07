Ovu informaciju potvrdio je Sud Bosne i Hercegovine.

- Sud BiH je dana 30. aprila 2026. godine, nakon održanog ročišta po predlogu Tužilaštva BiH, doneo rešenje kojim je osumnjičenom Nerminu Ćulumu ukinut pritvor određen ranijim rešenjem ovog suda - naveli su iz ove pravosudne institucije.

Nerminu Ćulumu su istovremeno određene mere zabrane, i to: zabrana napuštanja boravišta, zabrana putovanja i zabrana sastajanja s određenim osobama.

- Shodno navedenom osumnjičeni je pušten iz pritvora 30. aprila - dodali su iz Suda BiH.

Ćulum je prethodno izručen iz Švajcarske, gde je boravio gotovo četiri godine.

On je uhapšen u avgustu 2022. godine na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to na osnovu međunarodne švajcarske poternice, a onda je prebačen u pritvor u Švajcarskoj. Tada je, nakon 13 godina bekstva, dospeo u ruke pravosuđa.

Švajcarski mediji pisali su nakon ekstradicije da se protiv Nermina vodila opsežna međunarodna istraga zbog povezanosti s kriminalnom mrežom koja se dovodi u vezu sa seksualnom eksploatacijom žena i maloletnica.

Posebno se izdvaja slučaj iz 2008. godine, kada je, sumnja se, metodom takozvanog „loverboya“ vrbovana tada 15-godišnja devojčica, koja je potom završila u prostituciji u jednom od bordela povezanih s ovom grupom u gradu Fillingen-Šveningen.

Nerminov brat Armin Ćulum je uhapšen u oktobru prošle godine u sklopu akcije „Geko“, zajedno s Alenom Leonom Ćulumom, Justinom Dargelom, Danilom Željkom Katanićem i Endrinom Tankošić. Akcija je bila usmerena na razotkrivanje organizovanog kriminala, a Armin se sumnjiči za vođenje međunarodne kriminalne grupe.

Prema informacijama Federalne uprave policije, sumnja se da je ova grupa bila uključena u organizaciju međunarodne mreže ilegalne prostitucije, u kojoj su angažovane brojne devojke, uključujući i maloletnice, koje su pružale seksualne usluge u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama Zapadne Evrope. U istrazi su, osim domaćih, učestvovali i istražni organi iz Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, čime je osigurana široka međunarodna saradnja i prikupljeni ključni dokazi.

Armin Ćulum i njegov brat Nermin već su poznati javnosti kao članovi motorističke grupe Junajted tribuns, koja je u Bosni i Hercegovini označena kao pretnja po nacionalnu bezbednost, dok je u Nemačkoj klasifikovana kao mafijaška organizacija, među tri najopasnije na evropskom tlu.