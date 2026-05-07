Juče je predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale „veoma dobre razgovore“ sa Iranom u prethodna 24 sata.

Tenzije na moru ostaju visoke. Juče je američka vojska pucala na tanker pod iranskom zastavom koji je plovio ka iranskoj luci, sprovodeći svoju blokadu. Akcija je usledila nekoliko sati nakon što je Iran pokrenuo telo za koje je rekao da će upravljati saobraćajem kroz Ormuski moreuz, što je njegov najnoviji pokušaj da formalizuje kontrolu nad trgovinskim grlom uprkos upozorenjima SAD.

Izrael je ciljao visokog komandanta Hezbolaha u prvom napadu u Bejrutu od prekida vatre u Libanu, rekao je premijer Benjamin Netanjahu, ističući krhkost primirja.

Proiranski protest izbio u Teheranu, demonstranti pitaju da li će Tramp ponovo napasti.

Očekuje se da će Iran danas predati odgovor o predlogu SAD za kraj rata

Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je regionalni izvor za CNN. Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale „veoma dobre razgovore“ sa Iranom u protekla 24 sata. "U dobroj smo poziciji. Stvari idu dobro, ali moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako ne uspemo, moraćemo da preduzmemo ozbiljnije korake. Ipak, oni žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je CNN.

Izrael izveo napad na Bejrut

Izrael je u sredu uveče izveo prvi vazdušni napad na Bejrut nakon što je 16. aprila stupilo na snagu primirje u Libanu, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštili su da je meta bio komandant elitne jedinice Radvan Hezbolaha.

U zajedničkom saopštenju navodi se da su Izraelske odbrambene snage Izraelske odbrambene snage gađale "komandanta Radvan snaga u terorističkoj organizaciji Hezbolah kako bi ga eliminisale". Netanjahu i Kac su naveli da su, kako prenosi Tajms of Izrael, pripadnici Radvan jedinice odgovorni za napade raketama na izraelska naselja i za napade na izraelske vojnike.

Kalibaf: Pobeda u sadašnjem ratu pretvorila bi Iran u globalnu silu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je danas da će Iran postati "globalna sila" i ključni međunarodni akter ukoliko pobedi u aktuelnom sukobu sa SAD i Izraelom. U audio-poruci koju su preneli iranski mediji, Kalibaf je rekao da bi pobeda u ratu donela zemlji i političke i ekonomske koristi.

"Konačna pobeda u ovom ratu transformisaće Iran u uticajnog igrača u međunarodnom sistemu, a upravo to dostignuće otvoriće put materijalnom i duhovnom napretku zemlje", poručio je Kalibaf. On je istovremeno priznao da stanovništvo trpi zbog rata i ekonomskih posledica i pozvao Irance da se "žrtvuju kako bi olakšali napredak Irana ka pobedi", prenosi Press TV.

