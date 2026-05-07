Savezni sud u Njujorku objavio je dokument koji sadrži navodnu oproštajnu poruku povezanu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koja je godinama bila zapečaćena u okviru krivičnog postupka protiv njegovog bivšeg cimera u ćeliji, objavio je list "Njujork tajms".

Poruku je u sudski spis uvrstio sudija Kenet M. Karas. U tekstu, koji nije nezavisno potvrđen kao Epstinov, navodi se niz emocionalnih i izazovnih poruka, uključujući tvrdnje da su protiv njega vođene istrage bez rezultata.

"Istraživali su me mesec dana - nisu ništa našli", počinje Epstinova poruka nakon čega je dodao da su rezultat bile optužbe koje sežu mnogo godina unazad.

"Uživanje je moći da izaberete vreme za oproštaj", nastavlja se u poruci i dodaje: "Šta želite da uradim - da se rasplačem?".

Na kraju piše velikim slovima:

"Nije zabavno... Ne vredi".

Prema sudskim dokumentima, poruku je navodno pronašao bivši cimer Nikolas Tartaljanea u julu 2019. godine, koji je delio ćeliju sa Epstinom u Njujorku. Tartaljane je naveo da je poruka bila ispisana na žutom papiru.

Epstin je u avgustu te godine pronađen mrtav u ćeliji u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku, a medicinski veštak je smrt zvanično okarakterisao kao samoubistvo.

Dokument je objavljen nakon što je "Njujork tajms" podneo zahtev da se pismo otpečati. Sud je odluku doneo uz obrazloženje da postoji javni interes za okolnosti slučaja. Američko Ministarstvo pravde navelo je da nije ranije imalo uvid u ovu belešku, dok se advokati Nikole Tartaljanea nisu protivili njenom objavljivanju.

Sudski dokumenti takođe ukazuju da autentičnost poruke nije potvrđena i da se ona nije nalazila u ranije objavljenim spisima vezanim za Epstinov slučaj.

Poruka je sada deo šireg sudskog spisa u postupku koji se odnosi na Tartaljanea, koji je ranije osuđen i koji trenutno izdržava zatvorsku kaznu.