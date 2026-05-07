Činjenicu da postoji totalni raspad sistema u redovima opozicije čak ni blokaderi ne pokušavaju da sakriju jer se međusobni sukobi, mučki udarci ispod pojasa, pa i uvrede, ređaju na dnevnom nivou. Novi rat je izbio nakon što je profesor filozofije Vladimir Milutinović kritikovao lidere opozicije jer nisu podržali studente.

„Oni su rezervisano podržavali studente, praktično nisu podržali njihov zahtev u maju za izborima, nisu podržali njihov način organizacije. Kandidovali su EU program kao predizborni program, kad svi znamo da to nije predizborni program. Svi znamo da to nije tema ovih izbora. Ono što su stranke ovih nekoliko pokušale, to je da zamene studentske teme svojim temama. Pa ko to radi danas, osim neko ko ne razume uopšte, ne razume ništa“, izjavio je Milutinović u jednoj TV emisiji.

Na komentar voditeljke da se ne zna ideologija blokadera, da li su za Rusiju ili za EU, on kaže:

„Bukvalno su to argumenti koje nije trebalo isticati protiv studenata, to može da se ističe ako hoćeš da teraš mak na konac i da se postavljaš kao rival njima, ali to upravo ne treba da radiš. Mislim da su to stranke koje nisu sasvim demokratski uređene, najčešće to odlučuje jedan ili dva ili petoro ljudi", ocenio je on.

Milutinović je zatim konstatovao da opozicioni lideri nikog ne slušaju.

„Znači, to su ljudi koji verovatno imaju neka svoja razmišljanja, jedna ista, koja traju 10 godina ili koliko već godina, i jednostavno ne možeš im objasniti ništa. Čak i očigledne stvari, evo ja se trudim i mislim da su ovo očigledne stvari što sam pričao, ne možeš im objasniti. Šta je razlog? Ne znam, bukvalno ne znam. Ali da je to... da se vratimo na referendumsku atmosferu, mislim da će biti sa strankama ili ne. Ja i pričam sve ovo zato da ne dođemo u situaciju da stranke zbog te svoje strategije aktivno rade protiv studentske liste u predizbornoj kampanji”, zaključio je Milutinović.

Još jedan primer koji pokazuje raskol među blokaderima pokazuje i poruka koju je na društvenoj mreži Iks objavila Bojana Selaković, članica Zeleno-levog fronta.

Ona je pozvala istaknutog blokadera, advokata Božu Prelevića „da objasni zašto je stopiran rad Anketnog odbora o događajima u Ribnikaru i Duboni“.

- Božo Prelević je dužan da objasni zašto je stopirao rad Anketnog odbora o događajima u Ribnikaru i Duboni u julu 2023, argumentacijom o politizaciji i ugrožavanju istrage. Guranje pod tepih tog slučaja, u tom trenutku, najdirektnije je išlo u prilog vlasti. Ako se bude pojavljivao u nekim medijima ovih dana, smatram da je obaveza svakog profesionalnog novinara da mu to pitanje postavi.

Nigde na svetu (računam one zemlje koje baštine parlamentarnu demokratiju), ovakvi parlamentarni mehanizmi ne smatraju se ugrožavanjem istraga koje vodi pravosuđe. Naprotiv. Posebno je važno da svi oni koji iz raznih razloga nisu bili svesni gde žive sve do 1. novembra 2024. znaju da smo sve one Vučićeve argumente o instrumentalizaciji i ugrožavanju istrage nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu već slušali i 2023, ali ne samo od njega - navela je Selakovićeva.

Ponoš priznao da nema poverenja u studente

„Sasvim je sigurno da nijedna lista sama ne može da pobedi na izborima! Ja u ovom momentu ne vidim da će biti jedna lista. Ne vidim nijednu naznaku, s obzirom na to da je s naše, s opozicione, u svakom slučaju već ovim opozicionim strankama koje su proevropski orijentisane, ta vrata stoje non-stop otvorena, ali nije bilo nikakve naznake sa studentske strane da će doći do takve konvergencije, uz sve razumevanje da tamo još uvek ne postoji jasna struktura koja bi donela takvu odluku”, izjavio je lider stranke SRCE Zdravko Ponoš.

Jezivo: Đilas priželjkuje Vučića u ambulantnim kolima i bolnici

On je na Novoj S izgovorio je sramne reči.

U svom jezivom obraćanju, Đilas je rekao:

„Ja mislim da je Vučiću mesto u ambulantnim kolima i da ima dosta logike u tome, i da bi trebalo da provede jedno vreme u ambulantnim kolima, a onda i u ustanovi gde će ga ta kola dovesti.”

To mu nije dovoljno, pa je čak najavio i borbu protiv korupcije i Zakon o poreklu imovine. On, koji se sam hvali da je za vreme boravka na vlasti zaradio 619 miliona evra - umesto da se pokrije ušima i ćuti, priča o poštenju i borbi protiv korupcije.