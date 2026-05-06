Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli stavilo predlog za određivanje pritvora za Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Kako su kazali iz Tužilaštva TK, Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina.

Tom prilikom mu je, kako je navedeno, naneo više prostrelnih povreda u predelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga.

Ubistvu prethodila svađa

"Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli. Uviđaj na mestu događaja je obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. Policijski istražitelji su u jutarnjim satima 3. maja locirali i uhapsili osumnjičenog", naveli su iz Tužilaštva TK.

Nakon kriminalističke obrade Selimović je predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je doneo naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

U toku su sva potrebna veštačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ubistva.

