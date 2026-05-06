Boban Kusturić (52), načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Policijskoj upravi Banjaluka sinoć oko 21,00 čas prijavljeno je da je blizini vikendice u Banjaluci pronađeno beživotno telo lica B.K. iz Banjaluke, inače policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"O događaju je odmah obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je izašao na lice mesta i rukovodio uviđajem. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog dela", saopšteno je iz policije.

Telo je prevezeno u Javnu zdravstvenu ustanovu Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske gde će biti izvršena obdukcija.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka nakon obavljenog uviđaja saopštilo je da je na mestu tragedije pronađen pištolj koji je izuzet za potrebe veštačenja.

"Radi utvrđivanja okolnosti smrti tužilac je naložio da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere kao i veštačenja", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Telo je oko 21 časova pronašao Kusturićev prijatelj.