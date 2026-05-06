Njeni saveti za putovanja brzo su postali viralni, a mnogi korisnici interneta priznali su da nikada nisu razmišljali o tome koliko obična lepljiva traka može biti praktična u različitim situacijama.

U svom video-snimku stjuardesa je objasnila da selotejp može pomoći u brojnim nepredviđenim problemima tokom odmora, boravka u hotelu ili avionskog putovanja. Kako kaže, upravo joj je ova jednostavna stvar više puta spasila putovanje, posebno kada su u pitanju oštećen prtljag, garderoba ili sitni kvarovi koji mogu da pokvare odmor.

Video je ubrzo postao hit na internetu, a korisnici TikToka počeli su da dele i sopstvene trikove za korišćenje selotejpa tokom putovanja. Jedan korisnik napisao je da lepljivu traku koristi za dodatno obezbeđenje vrata hotelske sobe, dok je drugi otkrio da njome pričvršćuje zavese kako bi sprečio ulazak svetlosti u sobu tokom spavanja.

Za šta sve možete koristiti selotejp na putovanju?

Selotejp može biti veoma koristan u različitim situacijama, a mnogi putnici tvrde da im je pomogao kada su se našli u problemu daleko od kuće.

Prekrivanje svetala u hotelskoj sobi koja smetaju tokom spavanja

Dodatno zatvaranje bočica sa kozmetikom kako bi se sprečilo curenje u koferu

Zaštita utičnica u hotelu kada putujete sa malom decom

Privremena popravka kaiša na torbi ili koferu

Uklanjanje dlačica i prašine sa garderobe

Privremena popravka obuće kada se odlepi đon

Obeležavanje kofera kako bi se lakše prepoznao na aerodromu

Jedan od najvećih problema sa kojima se putnici suočavaju jeste gubitak ili zamena prtljaga na aerodromu. Upravo zbog toga stjuardesa savetuje da kofer obeležite selotejpom u jarkoj boji ili specifičnim detaljem kako biste ga lakše uočili među velikim brojem sličnih torbi.

Saveti za putovanja koje dele stjuardese i iskusni putnici poslednjih godina postali su veoma popularni na društvenim mrežama. Ljudi sve više traže praktične trikove koji mogu da im olakšaju putovanje, uštede novac i spreče neprijatne situacije tokom odmora.

Iako mnogi selotejp smatraju običnom sitnicom koju koristimo kod kuće, ispostavilo se da upravo on može biti jedan od najkorisnijih predmeta u ručnom prtljagu. Nakon viralnog videa, veliki broj ljudi priznao je da će ubuduće obavezno nositi lepljivu traku na svako putovanje.