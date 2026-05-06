D. J. (22) uhapšen je juče nakon što je u Malom Mokrom Lugu pretukao muškarca pred maloletnim detetom.

Prema prvim informacijama, on je 1. maja u Partizanskoj ulici u Malom Mokrom Luku prišao D. H. (59), koji je bio sa unukom, i naneo mu više udaraca u glavu, nakon čega je pobegao.

Hitna pomoć izašla je na lice mesta i muškarcu ukazala prvu pomoć, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Protiv osumnjičenog D. J. biće podneta krivična prijava sa nanošenje teškoh telesnih povreda.

