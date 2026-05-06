Aerodromi su nezaobilazne tačke svakog putovanja, ali sa sobom nose i određene rizike za putnike. U gužvi, brzini i stalnoj cirkulaciji ljudi, lako je izgubiti iz vida lične stvari, što lopovima ostavlja dovoljno prostora da iskoriste trenutak nepažnje. Krađe prtljaga nisu retkost, a dovoljan je samo kratak trenutak da torba nestane bez traga.

Dok većina putnika razmišlja o letu, dokumentima ili vremenu polaska, retko ko obraća pažnju na to koliko su lični podaci dostupni drugima. Upravo ta nepažnja može dovesti do dodatnih problema — jer osim gubitka stvari, postoji i rizik od zloupotrebe informacija koje se često nalaze na samoj etiketi prtljaga.

Jednostavan trik koji povećava bezbednost

Stručnjaci iz avio-industrije savetuju male, ali efikasne promene koje mogu značajno povećati bezbednost tokom putovanja. Jedan od takvih saveta podelila je stjuardesa Ali Kejs, koja ističe da mnogi putnici nesvesno izlažu svoje lične podatke.

„Uvek proverite da oznaka sa podacima na vašem koferu nije vidljiva. Mnogo ljudi ostavlja svoje informacije na potpuno otvoren način, dostupne svima“, navela je ona.

Prema njenim rečima, prolaznici mogu lako zapamtiti ime, broj telefona, imejl ili čak adresu ako su ti podaci jasno istaknuti. U okruženju gde se ljudi neprestano smenjuju, to predstavlja nepotreban rizik koji se može jednostavno izbeći.

Zaštita privatnosti bez komplikacija

Ali Kejs naglašava da problem nije u samom postojanju kontakt podataka na prtljagu, već u načinu na koji su oni izloženi.

„To je jednostavno previše informacija da bi bile vidljive svima“, dodaje ona.

Rešenje je jednostavno — dovoljno je da se oznaka okrene tako da podaci nisu vidljivi na prvi pogled ili da se koriste navlake koje ih skrivaju. Na taj način, informacije ostaju dostupne u slučaju gubitka prtljaga, ali nisu izložene svima koji prolaze pored.

„Ako vam se torba izgubi ili bude ukradena, onaj ko je pronađe može lako da dođe do podataka. Poenta je da oni postoje, ali da nisu stalno na uvidu“, objašnjava Kejs.

Mali detalj, veća sigurnost

Iako neke oznake za prtljag već dolaze sa zaštitnim preklopima, mnoge i dalje nemaju tu opciju. Zato ovaj jednostavan trik može biti koristan svima koji žele dodatnu sigurnost tokom putovanja.

U situacijama kada se prtljag izgubi, važno je da kontakt podaci budu dostupni, ali jednako važno je i da nisu izloženi svima u svakom trenutku. Uz minimalan trud, moguće je postići dobar balans između praktičnosti i privatnosti.