U Specijalnom sudu u Beogradu danas je prikazivanjem dokumentacije sa kriptovane aplikacije “Skaj” nastavljeno suđenje pripadnicima tzv. vračarske grupe, optuženima za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

U sudnici su prikazane prepiske sa kriptovane aplikacije “Skaj”, na dan kada je, kako je navedeno u optužnici, Miloš Mijanović uleteo u kafić sa puškom u nameri da ubije Miloša Nilovića zvanog Runjo.

U grupi na Skaju u kojoj su navodni vođa Nikola Vušović, kao i Nedeljko Todorović i Aleksandar Milošević komentarisali su kako je Runjo, kada je video napadača u lokalu, pobegao i zaključao se u neku prostoriju, te da napadač nije ni pucao na njega. Pored toga su komentarisali i medijske natpise i snimak na kom se vidi kako maskirani muškarac sa puškom ulazi u kafić dok prisutni beže, i naveli da ne razumeju zašto nije ni pucao na Runja.

Prikazane su i prepiske u kojima su za Runju rekli da je “taličan čovek” jer je izbegao smrt, ali su dodali da će “ovog zeca jednom sreća da napusti”.

Miljanović je uhapšen sledećeg dana 12. maja 2020. godine i na grupi su pisali i o tome, kada će advokat da mu dođe i kada će biti izveden pred tužioca.

Nekoliko dana kasnije, Vušović je komentarisao u grupi da je policija pitala Miljanovića da li ga je Vušević poslao da ubije Runja, a potom napisao i da su rekli da ga “imaju” za Atinu, Krf i Beč.

Inače, zbog ubistva četvorice pripadnika tzv. škaljarskog klana sudi se grupi koju su prema nevodima iz optužnice predvodili Radoje Zvicer, Darko Šarić i Veljko Belivuk.

Runja su nekoliko puta već pozivali na suđenje međutim dokaz o uručenom pozivu nikad nije stigao u sud.

Pripadnicima grupe “Vračarci” sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Grupa se tereti za ubistva 20. marta Aleksandra Halabrina, 10. septembra Dragana Ristića, i 17.oktobra 2020. godine Aleksandra Šarca. Pokušaji ubistava izvršeni su 7. oktobra na sada pokojnog Lazara Vukićevića, 29. decembra 2019. godine na Samira Divljanovića, 11. maja 2020. na Miloša Nilovića, 27. novembra 2020. godine na Andriju Zarića kao i na Arsenija Stefanovića 1. februara 2021. godine.