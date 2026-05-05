Odbegli član kriminalne grupe Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj uhapšen je danas u Moskvi, potvrđeno je Vijestima zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

- Danas je u Moskvi, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmene informacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Moskva, od strane policijskih službenika Ruske Federacije lociran i lišen slobode crnogorski državljanin K.D. - saopštila je policija.



Za K.D. je NCB Interpol-a Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navedeno lice je u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori, deluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.

Ovom hapšenju je prethodila intenzivna razmena operativnih i obaveštajnih podataka između službenika Grupe za ciljano traganje – FAST Montenegro i policijskih službi Ruske Federacije, uz podršku Jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu, nakon čega su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode K.D.

Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u cilju ekstradicije ovog lica.

