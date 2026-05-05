Naglasio je i da će se tokom te posete sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, u periodu kada Peking prima i druge svetske lidere.

-U mom profesionalnom životu, to će biti najvažnija poseta, pre svega zbog građana Srbije. Ne zato što više volim jedno mesto ili klimu, već zbog značaja koji ta poseta ima za našu zemlju.

Reč je o zvaničnoj državnoj poseti koja će trajati pet ili šest dana. Tokom tog perioda, kineski predsednik i naš prijatelj Si Đinping primiće i Donalda Trampa, Vladimira Putina i mene u razmaku od mesec dana.

Ja sam tu, da tako kažem, mali u odnosu na velike svetske lidere, ali verujem da su naši odnosi sa Kinom veoma važni i da će ova poseta doneti konkretne koristi za Srbiju.