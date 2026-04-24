B.S. koji je uhapšen u Beogradu zbog faslifikovanja isprave je pripadnik slovenačke ćelije Vračarskog kriminalnog klana.

On je prema pisanju slovenačkih medija, sa braćom Blažom i Klemenom Kadivec osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva Danijela Božića (35) i pokušaja ubistva Žarka Tešanovića u Sloveniji 2019 godine.

Motiv tog zločina je navodno odmazda zbog krađe kokaina vrednog 1.5 milion evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

B.S. na teritorije Srbije je boravio ilegalno.

