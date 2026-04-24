Pripadnik "vračarskog klana" Stefan R. (34), koji je pre dva dana uhapšen u Podgorici po poternici Višeg suda u Beogradu zbog sumnje da je ubio Vladimira K. (40), 2020. godine u Rakovici, smešten je u ekstradicioni pritvor i čeka izručenje Srbiji.

Kako navode mediji, za njim su tragale i okolne zemlje zbog krivičnih dela počinjenih u tim državama.

Stefan R. lociran je u akciji Uprave kriminalističke policije (UKP), Uprave za tehniku - fast tima MUP Srbije i odeljenja Interpola u Beogradu i Podgorici.

Za njim se tragalo skoro pet godina zbog sumnje da je sa još nekoliko osumnjičenih učestvovao u pripremanju i izvršenju likvidacije, 24. juna 2020. Njihova meta Vladimir K., zvani Vlada Kostur, tada je teško ranjen i od zadobijenih povreda preminuo je 18 dana kasnije na VMA.

Stefan R. je, inače, drugi osumnjičeni za ubistvo Vladimira, koji je uhapšen ovog meseca.

Navodnog "Vračarca" Jovicu S., pripadnici UKP i Uprave za tehniku - fast tima MUP Srbije su 2. aprila locirali i uhapsili u Atini, uz pomoć grčkog odeljenja Interpola.

Njih dvojica će se sada pridružiti grupi, čiji su članovi pohapšeni u Beogradu oktobra prošle godine zbog sumnje za ubistva Vladimira P. Popa i Vladimira K..

U policijskim i tužilačkim spisima, kao jedan od vođa ove ekipe, spominje se Nikola Vušović Džoni.

Podsetimo, na Vladimira K.je pucano u noćnim satima u Ulici Stojana Jankovića. Napadač mu se prišunjao dok je sa prijateljem ulazio u zgradu gde mu je živela devojka i ispalio mu više hitaca u leđa.

Vladimir K. je, inače, imao debeo dosije. Protiv njega je bilo podneto više desetina krivičnih prijava za razna krivična dela. Dve godine pre likvidacije izašao je sa robije, gde je odležao četvorogodišnju kaznu zbog pokušaja ubistva. On je 2014. pravosnažno osuđen zbog ubadanja nožem jednog mladića iz Rakovice.

Sada je policija u kratkom roku pronašla i uhapsila dvojicu osumnjičenih za Kostićevo ubistvo, za kojima je bila raspisana crvena Interpolova poternica, pišu Novosti.

U ovom trenutku nije poznato da li se obojica ili jedan od njih sumnjiče i za učestvovanje u ubistvu Vladimira P., 1. decembra 2018. u njegovom kafiću na Zvezdari. Tada je maskirani napadač ušao u lokal i ispalio desetak hitaca u žrtvu, nakon čega je pobegao. Vladimir P. je tada bio u društvu Miloša N. R., pa se nagađalo da je on zapravo bio meta, a ne Vladimir P.. Smrt je izbegao, jer je nekoliko sekundi pre napada otišao do toaleta.

Zvicer dao nalog za likvidaciju?

Sumnjalo se se da je nalog za likvidaciju Vladimira P. stigao iz Crne Gore, odnosno od Radoja Zvicera, koji slovi za čoveka, tesno povezanog sa "vračarcima". Neka operativna saznanja su ukazivala da se iza ubistva vladimira P. krije upravo sukob "kavčana" i "škaljaraca".