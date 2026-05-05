Istakao je da Srbija mora da poveća konkurenciju u visokom obrazovanju i zadrži mlade u zemlji kroz kvalitetnije uslove studiranja.

Razgovaraćemo o veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj i infrastrukturnoj saradnji, ali i o znanju i tome kako da obezbedimo bolje obrazovanje za naše ljude u različitim oblastima.

Jedna od najvažnijih stvari jeste kako ćemo da promenimo naš sistem obrazovanja. Ne zanima me ko će da se ljuti, neću nikome da se dodvoravam. Ovo je prilika da građani biraju između onih koji žele da zadrže status kvo i onih koji žele promene. Ja ne želim da ostane isto.

Ako budem imao uticaja u budućnosti, radiću na suštinskim promenama. Zameram sadašnjoj vladi što nije pokazala više ambicije i odlučnosti da se obrazovni sistem reformiše. Bili su previše obazrivi prema onima koji su, po mom mišljenju, doprinosili urušavanju visokog obrazovanja i univerziteta.

Očekivao sam više energije da se stvari promene. Zašto nismo doneli zakon koji bi omogućio dolazak vrhunskih stranih univerziteta poput onih iz Rima ili Milana, uz podršku države? Tako bi roditelji mogli da školuju decu u Srbiji po nižoj ceni, umesto da ih šalju u inostranstvo, odakle se često ne vraćaju.

To bi donelo konkurenciju i podiglo kvalitet obrazovanja. Potrebno je da otvorimo sistem, uvedemo takmičenje i omogućimo studentima vrhunsko znanje u svojoj zemlji.