S. R. (34), za koga se sumnja da je član kriminalne grupe Vračarci, lociran je i uhapšen u Podgorici u akciji UKP MUP-a Srbije, Interpola Srbije, Uprave za tehniku, FAST tima i Interpola Crne Gore.

On se tereti za ubistvo Vladimira Kostića zvanog Kostur 2020. godine u Beogradu, a uhapšen je po međunarodnoj Interpolovoj poternici.

Kostić je upucan u junu 2020. godine u ulici Stojana Jankovića u Beogradu, a preminuo je u julu.

Beogradsko podzemlje

Vladimir Kostić (40), u kriminalnim krugovima i među navijačima poznatiji kao Kostur, bio je dobro poznato lice beogradskoj policiji. Njegovo ime se godinama provlačilo kroz operativne podatke vezane za beogradsko podzemlje, prvenstveno u naselju Rakovica.

Više puta je dovođen u vezu sa distribucijom opijata na teritoriji Beograda. Bio je akter brojnih uličnih obračuna.

Godine 2014. je osuđen jer je tokom sukoba u Rakovici nožem izbo jednog mladića. Za ovo delo je odslužio četiri godine zatvora, a na slobodu je izašao 2018. godine.

Ubistvo Kostića se dogodilo 24. juna 2020. godine u Ulici Stojana Jankovića u Rakovici. Napadač je strpljivo čekao u mraku ispred zgrade u kojoj je stanovala Kostićeva devojka. U momentu kada je Kostić prilazio ulazu i podigao ruku da pozvoni na interfon, ubica je izleteo i ispalio mu više hitaca u leđa.

Preminuo nakon 18 dana

Iako teško ranjen u predelu grudnog koša, pluća i bešike, Kostić je bio živ kada je stigla Hitna pomoć. Prebačen je na VMA, gde su lekari pokušali sve, ali je nakon 18 dana borbe preminuo 12. jula 2020. godine.

Iako se u početku verovalo da je reč o lokalnom obračunu u Rakovici, istraga (potpomognuta dešifrovanjem Skaj komunikacije) otkrila je širu sliku.

Kostić je navodno bio meta vračarskog klana, koji je u to vreme čistio teren od konkurencije i ljudi bliskih suparničkom "škaljarskom klanu". Smatra se da je njegova likvidacija bila deo šire strategije grupe Nikole Vušovića (Džonija sa Vračara) da preuzme potpunu kontrolu nad beogradskim tržištem narkotika.

Iako su mnogi mediji u prvi mah Kostića povezivali sa navijačkim frakcijama, on je u operativnim podacima prvenstveno tretiran kao "samostalni igrač" sa jakim vezama u lokalnim kriminalnim grupama koje su se našle na putu ekspanzije Vračaraca.

Alo/Telegraf

