“Ovog proleća naši penzioneri besplatno će putovali na izlete u Topolu i Kragujevac u organizaciji Opštine. U sklopu jednodnevnih turističkih tura, koje će biti realizovane tokom maja, seniori će obići prelepo područje Šumadijskog okruga, kao i manastir Drača”, rekla je Hadžić za Tanjug.

Ona je objasnila da zainteresovani sugrađani svoju prijavu mogu da ostvare, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, pozivom na brojeve telefona 011/3615-388, 011/3615-389 i 011/2061-9130.

Kao i svaki put, obilazak znamenitosti biće upotpunjen druženjem u restoranu, što će doprineti tome da se seniori i sa ovog putovanja vrate sa pozitivnim utiscima i lepim uspomenama, navela je Hadžić.

"Najstariji stanovnici Savskog venca, koji redovno prate sve aktivnosti na našoj opštini, pokazali su najveće interesovanje za organizaciju ovakvih izleta i zato smo već devetu godinu zaredom posvećeni ideji da im to i omogućimo”, dodala je ona.

Prema njenim rečima, svake godine su različite destinacije naše prelepe Srbije u ponudi, a Opština Savski venac nastaviće i ubuduće da organizuje različite besplatne programe za seniore sa ciljem da njihovo slobodno vreme ispuni kvalitetnim i zanimljivim sadržajem.