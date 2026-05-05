Klimatizacija u automobilu danas se podrazumeva, posebno tokom letnjih vrućina, ali njeno korišćenje u određenim situacijama može dovesti do novčanih kazni

U pojedinim evropskim državama problem nije sama klima, nego činjenica da vozači ostavljaju motor upaljen kako bi rashladili kabinu, što se smatra nepotrebnim zagađenjem.

Kako piše Fenix, u Nemačkoj vas takva praksa može koštati do 80 evra. Razlog leži u propisima koji zabranjuju nepotrebno stvaranje buke i emisija, uključujući i ostavljanje motora u radu bez opravdanog razloga.

Iako klima-uređaj nije izričito naveden u zakonu, njegovo korišćenje dok vozilo miruje tumači se upravo kroz tu odredbu. Drugim rečima, ako sedite u parkiranom automobilu s upaljenim motorom samo da bi radila klima, rizikujete kaznu.

Zanimljivo je da su vozači električnih automobila u ovoj situaciji u prednosti. Pošto njihovi sistemi hlađenja ne zavise od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, oni mogu da rashlađuju kabinu bez kršenja pravila o emisijama.

Situacija je još stroža u Italiji, gde su kazne za isto ponašanje znatno veće i kreću se između 223 i 444 evra. Tamošnji propisi već godinama zabranjuju ostavljanje motora u radu isključivo radi klimatizacije, a poslednjim izmenama kazne su dodatno povećane.

Pravila se primenjuju i na parkirana vozila i na ona koja stoje u saobraćaju. Iako klima u automobilu donosi komfor, zakonodavci sve češće naglasak stavljaju na smanjenje emisija i zaštitu životne sredine.

Zato vozači, posebno oni koji putuju u inostranstvo, treba da obrate pažnju na lokalne propise kako bi izbegli nepotrebne troškove, prenosi Večernji list.