Ovako penzioneri mogu da ostanu bez 30 odsto penzije: Mnogi ne paze, pa se začude

Penzioneri u Hrvatskoj mogu raditi do 20 sati nedeljno, ali im to može smanjiti penziju za 30 odsto, dok u Srbiji važe drugačiji propisi.

 
Autor:  Darko Matić
28.04.2026.14:55
KIM SPREMIO IZNENAĐENJE! Severna Koreja unapredila nuklearni arsenal do nesućenih razmera
2.000 ZA SLADOLED - KO JE OVDE LUD?! Turista naseo na prevaru, kad mu je stigao račun ZANEMEO JE
U Hrvatskoj penzioneri mogu da rade do 20 sati nedeljno, a da pritom zadrže pun iznos svoje penzije. Ovo pravo imaju korisnici starosne, prevremene starosne i porodične penzije, kao i oni koji su pravo na penziju ostvarili po opštim propisima. Oni mogu zaključiti ugovor o radu, bilo na određeno ili neodređeno vreme, i imaju ista prava kao i ostali zaposleni, uključujući i pravo na plaćeni godišnji odmor.

Međutim, iz Stranke penzionera ukazuju na problem koji se odnosi na penzionisane vojnike i policajce. Oni već godinama dopunjuju svoje prihode radeći sa polovinom radnog vremena, ali im se taj rad ne uračunava u dodatni staž, zbog čega ne mogu da povećaju penziju.

Više rada - manja penzija

Jedan od takvih primera je Dario Nađ, bivši vojnik, koji je šest godina radio na ugovorima sa polovinom radnog vremena. Kada je pokušao da mu se taj period prizna kao staž, obavešten je da bi mu, prema važećim propisima, penzija bila umanjena za 20 do 30 odsto.

- Pitao sam ih kako je moguće da imam manju penziju ako imam više staža. Nisu mi dali objašnjenje, samo su rekli da su takva pravila - kaže Nađ.

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja odgovoreno mu je da nije penzionisan po Zakonu o braniteljima, te da zbog toga ne spada u njihovu nadležnost. Ni od političkih stranaka kojima se obratio nije dobio konkretan odgovor.

- Već pet godina pokušavam da dođem do objašnjenja, ali nailazim na zid - dodaje on.

Problem i sa 13. penzijom

Nađ takođe navodi da mu iznos 13. penzije neće biti obračunat na osnovu punog staža. Pravnik u PIO fondu mi je rekao: „Šta biste hteli, već imate povlašćenu penziju.“

- A da li je 708 evra za 33 godine staža neka privilegija? - pita se on.

Pravila u Srbiji

U Srbiji važe drugačiji propisi. Penzioneri mogu da rade, ali pod sledećim uslovima:

  • ukoliko primaju starosnu penziju, mogu biti angažovani putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili
  • autorskih ugovora, ali ne mogu biti u punom radnom odnosu i istovremeno primati penziju;
  • ako koriste prevremenu starosnu penziju, isplata penzije se obustavlja tokom trajanja radnog odnosa.

Staž ostvaren dodatnim radom može se priznati, ali u većini slučajeva ne utiče na novi obračun penzije, osim ako korisnik nakon prestanka rada ne podnese novi zahtev za njeno određivanje, prenosi dnevnik.rs.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Ovde se u penziju ide sa 70 godina: Evo zašto su usvojili nova pravila
POTEZ KOJI PENZIONERE MOŽE KOŠTATI 30 ODSTO PRIMANJA: Mnogi ne paze, pa se začude kad ugledaju iznos na čeku
HAOS NA RASKRSNICI! Svi greše kada se upali crveno – evo šta ZAPRAVO smete da uradite!
"Preskupo mi je sa penzijom od 2.000 evra" Bogati i moćni, a sad na kolenima
Bez ovoga nema odlaska u penziju: Znate li šta je M8?
Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vo

Ovde se u penziju ide sa 70 godina: Evo zašto su usvojili nova pravila
Indeksi Beogradske berze u plusu - promet prešao 20,42 miliona dinara 

Kripto u padu - povećao se obim trgovine bitkoinima 

Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata
ŠOK NA TRŽIŠTU NAFTE! Ujedinjeni Arapski Emirati NAPUSTILI OPEC i OPEC+
"OVO JE LUDO! ŠTA ONI MISLE?" Došla je u omiljeno hrvatsko letovalište, pa ostala zabezeknuta!
Pionirski projekat - grade nuklearnu elektranu 1.800 metara ispod zemlje

Tim Kuk je priznao koja je bila njegova najveća greška kada je došao na čelo Epla

EU uvodi nova pravila od 1. jula - mnogi vozači će morati da ugrade poseban uređaj

TENISKI SVET U ŠOKU Pobedio Đokovića dva puta, a sad se sa 42 godine vraća na teren

Samo što je počela, oni već imaju razlog za sreću: Stižu pare za 3 horoskopska znaka do kraja nedelje

"DOBILA JE KOVERTU KADA SE VRATILA U EMISIJU" Raskrinkana Zorica Brunclik (VIDEO)

PRESEČENO! Evo da li se uvode časovi od 30 minuta – ministar doneo konačnu odluku!

UŽASNA NESREĆA U ARANĐELOVCU Poginuo kamiondžija kada ga je pokosio automobil

Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vo

Ovde se u penziju ide sa 70 godina: Evo zašto su usvojili nova pravila

Indeksi Beogradske berze u plusu - promet prešao 20,42 miliona dinara 

Kripto u padu - povećao se obim trgovine bitkoinima 

Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata

„SUDAR SA ZAPADOM U STUDIJU!“ Vučić kod Kembela bez cenzure: Rusija, NATO, Kosovo, Tramp, Kina – sve izgovorio bez kočnice

OVI SU SKROZ POLUDELI Blokaderi došli na "genijalnu" ideju, ljudi se krste kada vide šta rade

PITANJE BEZ ODGOVORA Posle ovih Vučićevih reči britanskom novinaru zavladao je muk

OVO JE DEJAN KOJI JE VOZIO GOLF U KOJI SE IZ SUPROTNOG SMERA ZAKUCAO FORD U udesu kod Rume poginule 4 osobe

PRONAĐENA ANĐELA (37) KOJA JE NESTALA U BEOGRADU! Ovde su je našli

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"
"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"
BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!
"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!
BLOKADERSKA IKONA KANDIĆEVA NEMA MILOSTI Nataša ne da Mladiću ni da umre u Srbiji!
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 99,82 100,12 100,42
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,54 71,76 71,97
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,19 127,57 127,95

