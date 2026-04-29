Počele su prijave za besplatne jednodnevne izlete namenjene penzionerima sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Savski venac, a zainteresovani mogu da se prijave najkasnije do 8. maja.

Kako je izjavila Dunja Hadžić, članica Veća ove opštine, ovog proleća seniorima će biti omogućeno da bez troškova obiđu Topolu i Kragujevac u okviru organizovanih turističkih tura tokom maja.

- Naši penzioneri imaće priliku da uživaju u jednodnevnim izletima kroz Šumadijski okrug, kao i da posete manastir Drača – navela je Hadžić.

Prijava za izlete moguća je svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova, putem telefona na brojeve 011/3615-388, 011/3615-389 i 011/2061-9130.

Pored obilaska znamenitosti, program izleta uključuje i zajedničko druženje u restoranu, što dodatno doprinosi pozitivnoj atmosferi i lepim uspomenama koje učesnici nose sa sobom.

Hadžić je istakla da penzioneri iz Savskog venca već godinama pokazuju veliko interesovanje za ovakve aktivnosti, zbog čega opština nastavlja da ih organizuje i ove godine.

- Ovo je već deveta godina zaredom kako omogućavamo ovakve izlete, jer naši najstariji sugrađani to zaista vole i rado učestvuju – dodala je ona.

Prema njenim rečima, svake godine u ponudi su različite destinacije širom Srbije, a cilj opštine je da seniorima omogući kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz besplatne programe.