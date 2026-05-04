Kurir piše da se sumnja da je smrt posledica gutanja paketića kokaina.

Kako tvrdi pomenuti portal, pozivajući se na nezvanična saznanja, prolaznici su u subotu primetili muškarca kako nepomično leži u blizini bolnice i odmah obavestili nadležne službe.

Navodi se da je ekipa hitne pomoći brzo stigla na lice mesta.

- Sumnja se da je muškarac pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno pre nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Hitna pomoć ga je pronašla baš nedaleko od objekta - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar, gde su lekari pokušali reanimaciju, ali uprkos naporima nisu uspeli da mu spasu život.

- Odmah po prijemu započeta je dijagnostika. Daljom analizom utvrđeno je da je muškarac progutao paketić kokaina, što je najverovatnije dovelo do fatalnih komplikacija - dodaje izvor.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Navodno, postoji sumnja da je muškarac bio takozvana "kokainska mula".

- Ispituje se zbog čega je muškarac progutao paketić pun droge. Ne isključuje se ni mogućnost da je on radio kao takozvana "mula", odnosno da je na ovaj način krijumčario narkotike - navode izvori pomenutog portala.

Šta su "mule"?

Stručnjaci objašnjavaju da su "mule" osobe koje drogu prenose tako što je gutaju u obliku kapsula ili kesice, a zatim je po dolasku na odredište izbacuju iz organizma. Izvor portala navodi da se dešavalo da su u stanju da progutaju i do nekoliko stotina paketića ili kapsula i da za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada evra po pošiljci.

Prema dostupnim informacijama, ova metoda krijumčarenja narkotika izuzetno je rizična, jer pucanje paketića u organizmu gotovo uvek dovodi do smrtnog ishoda.

