Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, odeljenja u Knjaževcu, uhapsili su D. P. (29) i M. Đ. (29) iz okoline Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo.

Oni se sumnjiče da su 2. maja, u noćnim satima, na putu Zaječar - Knjaževac, automobilom preprečili put dvadesettrogodišnjem vozaču „fijata“, a potom mu zadali više udaraca u glavu i uzeli mu novac.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.