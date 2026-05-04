U ulici Knjaza Miloša u severnom delu Mitrovice, danas poslepodne, došlo je do sabraćajne nezgode, kada je vozilom udareno petogodišnje dete, potvrđeno je za KoSSev.

U pitanju je taksi vozilo, a nezgoda se dogodila nešto posle 18 časova.

To je potvrdio Erduan Balići iz prištinske policije, dete je odmah prebačeno vozilom Hitne pomoći u mitrovački KBC i, prema prvim informacijama, nije životno ugroženo.

- Da, dogodila se nezgoda, ali dete nije zadobilo teške povrede. Prema prvim informacijama, nije životno ugroženo - naveo je Balići.Vozač će, potvrdio je, prema proceduri biti ispitan.

