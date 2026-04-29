Sud Bosne i Hercegovine je 28. 4. 2026., nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje sankcije, doneo presudu u krivičnom predmetu protiv optužene Dajane Nikolić, kojom je optužena oglašena krivom zbog počinjenja krivičnog dela organizovani kriminal, u vezi s krivičnim delom međunarodno navođenje na prostituciju.

Sud je optuženoj za počinjeno delo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, u koju se uračunava vreme provedeno u pritvoru.

-Optužena je oglašena krivom zato što je, u periodu od januara 2015. do novembra 2016. godine, postala pripadnica grupe za organizovani kriminal, kojom je rukovodio A.K, čiji članovi su tokom 2015. godine bili Dajana Nikolić, tada maloeltni J. K., V. S. i M. N. Grupa je delovala na području Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Savezne Republike Nemačke i Republike Austrije - piše u presudi.

Dalje se navodi da su članovi grupe navodili i podsticali žene na pružanje seksualnih usluga za novac, na način da je, koristeći njihovo teško materijalno i socijalno stanje, A. K. organizovao njihov odlazak u Saveznu Republiku Nemačku ili u Republiku Austriju, doček i smeštaj u hotele, kao i klijente, te prevoz u više gradova, dok su Dajana Nikolić i J. K., bili zaduženi za kreiranje i vođenje profila tih devojaka na internet-stranici za oglašavanje seksualnih usluga, komunikaciju s potencijalnim klijentima, dogovaranje termina, vrste, trajanja i cene seksualnih usluga, kao vođenja evidencije o tome koliko je koja devojaka imala klijenata te koja je ostvarena zarada.

Dalje se navodi da su devojke deo tako ostvarene zarade lično predavale A. K. ili slale preko banke na njegovo ime ili na ime drugih lica po njegovom nalogu, na koji način je A. K. ostvario imovinsku korist u iznosu od 87.353,24 KM, a Dajana Nikolić i ostali članovi grupe ostvarili imovinsku korist u tačno neutvrđenom iznosu.