U tuzlanskom naselju Miladije Elvis Selimović je, kako se sumnja, sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića.

Policija je u jutarnjim satima locirala i uhapsila Elvisa Selimovića.

- Dana 2.5.2026. godine, oko 22.50 sati, PS Zapad prijavljeno je da je u naselju Miladije u Tuzli, došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je E.S. (44) iz istog naselja teško ranio svog brata E.S. (40). Na mesto događaja upućeni su SHMP Doma zdravlja Tuzla, policijski službenici PS Zapad, istražitelji OKP PU Tuzla i Sektora kriminalističke policije, te timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK i dežurni tim Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira - saopšteno je iz policije.

Povređenom Eldinu Selimoviću (40) je na mestu događaja od SHMP Dom zdravlja Tuzla ukazana medicinska pomoć ali je podlegao povredama, što je konstatovao dežurni lekar.

- Za počiniocem E. S. (44) koji se nakon upotrebe vatrenog oružja udaljio sa mesta događaja se intenzivno tragalo, te je isti lociran a u jutarnjim satima kada je i uhapšen, te je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK, radi kriminalističke obrade - rekla je portparolka Uprave policije MUP TK Adnana Sprečić, prenosi "Avaz".