U saobraćajnoj nesreći u mestu Ripač u Bihaću danas, 11. aprila, poginuo je muškarac.

Portparolka MUP USK Azre Malkić rekla je za Avaz da se u 00.20 sati desila saobraćajna nesreća u kojoj je kamion sletio u reku Unu kod Lavovskog mosta u naselju Ripač. Dodala je da je jedna osoba smrtno stradala, odnosno utopila se u reci Uni.

Dodala je da su se čekali jutarnji sati kako bi se uradio uviđaj, koji je još uvek u toku.

Uzrok nesreće još uvek nije poznat.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći je smrtno stradao A.K. iz Cazina, prenose tamošnji mediji.

