Lazar Savić (72) iz Bistrice kod Banjaluke poginuo je pre 15 godina, kada ga je u glavu udario čep od bureta od piva, rečeno je tada je iz banjalučkog Centra javne bezbednosti. Ovaj nesvakidašnji, tragični događaj desio se 6. novembra u večernjim časovima u Savićevoj kući, a njegovo telo pronađeno je sutradan.

Prilikom otvaranja rostfrajnog bureta za pivo iz ležišta je iskočio metalni čep sa sondom i ventilom koji je Savića pogodio u glavu. On je od udara zadobio teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - rekao je tada izvor blizak istrazi i dodao je da je Savića čep udario u levu obrvu od čega je pukla lobanja i izazvala smrt.

To je utvrđeno posle policijskog uviđaja na mestu nesreće i obdukcijom Savićevog tela.

Radilo se o buretu za pivo iz kojeg se u ugostiteljskim objektima toči ovo piće. Ova burad su pod pritiskom i kad su prazna građani skidaju čepove i koriste ih u druge svrhe.

Ovo bure kojem je Savić hteo da skine čep doneo je njegov sin kako bi u njega sipali rakiju. Starac je u subotu ujutro pokušao sam da skine ventil kleštima ali, najverovatnije, nije pazio na čep koji je pod pritiskom izleteo velikom brzinom i udario ga iznad levog oka.

On je svaki dan odlazio kod komšija s kojima je bio u dobrim odnosima. U subotu su ga videli i od tada se nije pojavljivao u dvorištu ni kod komšija.

Zabrinuta komšinica je u nedelju oko 13.30 časova otišla da vidi šta se dešava i da li je sve u redu. Pronašla je Savića pored bureta u lokvi krvi a pored njega su bila klešta kojima je skidao čep.

Savićeva komšinica koja nije želela da se predstavi priča da je čula da je stradao kad je pokušao da otvori pivo. U tom trenutku čep ga je udario u glavu, od čega je iskrvario i umro na licu mesta, jer je bio sam u kući.



BONUS VIDEO: