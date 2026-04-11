Danas oko 16 časova došlo je do prave drame na reci Savi kada se prevrnuo čamac u blizini starog Tramvajskog mosta.

Kako Alo! saznaje, u čamcu su bili otac i sin, a odmah po prijavi na mesto događaja upućena je rečna policija.

Pripadnici rečne policije su reagovali brzo i iz reke izvukli oca i sina.

Oni su preventivno prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove - sin u Institut za majku i dete, a otac u Urgentni centar.

Trenutno nije poznato kako je došlo do prevrtanja čamca na Savi.

