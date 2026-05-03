U zvaničnom saopštenju navodi se da je započeto „postepeno gašenje poslovanja“, uz potpuno otkazivanje svih letova. Putnicima je poručeno da ne dolaze na aerodrome, dok će povraćaj novca za kupljene karte biti automatski obrađen za one koji su plaćali karticama.

Kompanija je pokrenula i posebnu internet stranicu sa informacijama o procesu obustave rada, prenose američki mediji.

Spirit, sa sedištem na Floridi, već godinama se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima, uključujući dva bankrota od 2024. godine. U kompaniji ističu da su rast cena goriva i šira energetska kriza, delimično povezana sa sukobima između SAD i Irana, dodatno pogoršali situaciju.

Pregovori o državnoj pomoći, koji su podrazumevali i mogućnost da američka vlada preuzme većinski udeo u kompaniji, nisu uspeli zbog neslaganja sa poveriocima.

Direktor Spirit Airlinesa Dejv Dejvis naveo je da je u martu 2026. postignut dogovor sa vlasnicima obveznica o restrukturiranju, ali da je nagli rast troškova goriva u međuvremenu onemogućio oporavak.

Likvidnost kompanije dodatno je oslabila poslednjih dana nakon propasti pregovora sa vladom, tvrde izvori upoznati sa situacijom. Pojedini poverioci, uključujući investicione kompanije Citadel i Ares Management, protivili su se predloženom planu.

Šira avio-industrija suočava se sa rastućim troškovima energije, zbog čega prevoznici podižu cene karata i ukidaju neprofitabilne linije.

Spirit je već pre prvog bankrota u novembru 2024. zabeležio gubitke veće od 2,5 milijardi dolara od 2020. godine. Tokom 2025. kompanija je ukinula skoro 4.000 radnih mesta i oko 200 ruta, završivši godinu sa oko 7.500 zaposlenih.

Drugi zahtev za bankrot podnet je u avgustu 2025. godine, dok su američke vlasti razmatrale mogućnost spasavanja kompanije, ali su odustale zbog neusaglašenih uslova.

Poslovni model Spirit Airlinesa zasnivao se na jeftinim letovima uz minimalne dodatne usluge, ali se u uslovima rastućih troškova pokazao teško održivim.