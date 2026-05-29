U beogradskom naselju Surčin večeras oko 18 časova dogodio se brutalan napad u kojem je povređen kineski državljanin.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, napad se odigrao unutar jednog lokalnog trgovinskog objekta u kojem se žrtva nalazila. U prodavnicu su iznenada upala dvojica za sada nepoznatih muškaraca i odmah nasrnula na kineskog državljanina.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je zadobila ubodne rane u predelu ruke i noge, najverovatnije nanesene nožem. Nakon što su ga uboli, napadači su nastavili divljački da ga tuku.

Odmah nakon incidenta, dvojica napadača su pobegla u nepoznatom pravcu.

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni muškarac je sa vidnim telesnim povredama i ranama od oštrog predmeta hitno transportovan i primljen u Urgentni centar, gde mu se ukazuje medicinska pomoć. Stepen njegovih povreda još uvek zvanično nije saopšten.

Zbog ovog brutalnog napada, Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah je proglasilo akciju "Vihor" na teritoriji ovog dela grada.

