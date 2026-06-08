Zbog izgradnje međunarodne izložbe „Ekspo 2027“, Surčin je postao jedno od najzanimljivijih područja za investitore i kupce nekretnina u Beogradu. Povećano interesovanje direktno je uticalo na rast cena zemljišta, koje u pojedinim delovima beleže značajan skok.

U mirnijem delu Surčina prodaje se plac površine četiri ara po ceni od 12.000 evra po aru, što ukupno iznosi oko 48.000 evra za celokupnu parcelu. Lokacija je oglašena kao pogodna za gradnju porodične kuće, u okruženju već izgrađenih stambenih objekata.

Prema oglasu, parcela se nalazi u naselju Stanisava Biničkog i ima dobar pristup, uključujući asfaltni put, kao i priključke za vodu i struju. Takođe se navodi da je zemljište uknjiženo i da je gradnja na njemu dozvoljena, što dodatno povećava njegovu vrednost.

U oglasu se ističe i dobra povezanost sa autoputem „Miloš Veliki“, kao i brz pristup Novom Beogradu, što ovu lokaciju čini posebno atraktivnom za porodično stanovanje i investicije.

Rast potražnje u Surčinu povezuje se sa velikim infrastrukturnim projektima i očekivanim prilivom posetilaca iz celog sveta tokom „Ekspo 2027“, što je već podstaklo vlasnike zemljišta da parcelišu i prodaju svoja imanja dok su cene visoke.

Najtraženiji su upravo placevi sa kompletnom infrastrukturom i dozvolom za gradnju, dok stručnjaci navode da će dalji razvoj ovog dela Beograda dodatno uticati na kretanje cena u narednom periodu, piše Blic.