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U ovom delu Beograda vlasnici trljaju dlanove: Ar do 12.000 evra a oglasi privlače pažnju
Surčin postaje jedna od najtraženijih beogradskih lokacija za kupovinu zemljišta, a cene placeva beleže snažan rast. U pojedinim oglasima ar zemljišta dostiže i 12.000 evra, što dodatno podstiče interesovanje investitora i kupaca.
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