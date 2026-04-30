Na prvi pogled deluje kao još jedan internet trik, ali ova jednostavna navika zaista može pomoći u održavanju kupatila. Dovoljno je da uveče, pred spavanje, sipate malo soli u WC šolju i ostavite da deluje preko noći — bez mnogo truda i bez jakih hemikalija.

Iza ovog postupka stoji sasvim logičan princip: dok vi spavate, mešavina ima dovoljno vremena da deluje tamo gde je najpotrebnije, pa vas ujutru može dočekati vidljivo čistiji i svežiji toalet.

Zašto se koristi so u WC šolji?

So se najčešće koristi kao blago sredstvo za održavanje higijene, kontrolu neprijatnih mirisa i uklanjanje lakših naslaga. Često se kombinuje sa sodom bikarbonom, a po želji se može dodati i nekoliko kapi eteričnog ulja.

Prednost noćne primene je u tome što mešavina ostaje na površini duže vreme. To omogućava da:

omekša površinske naslage

ublaži neprijatne mirise

olakša jutarnje čišćenje, naročito duž linije vode

Tokom dana je ovaj efekat teže postići jer se sredstvo brzo ispira.

Šta ovaj trik može — a šta ne može?

Važno je imati realna očekivanja. So u WC šolji:

može pomoći u održavanju svežine

doprinosi uklanjanju lakših nečistoća

olakšava redovno čišćenje

Ali ne može zameniti prava dezinfekciona sredstva kada je potrebna temeljna higijena.

Zašto se meša sa sodom bikarbonom?

Soda bikarbona dodatno pomaže u neutralisanju mirisa i pojačava efekat kod blagih nečistoća. U praksi, dovoljno je:

pomešati jednake količine soli i sode bikarbone

ravnomerno rasporediti po unutrašnjosti šolje

ostaviti da deluje preko noći

ujutru lagano očetkati i isprati

Eterična ulja se dodaju samo radi prijatnijeg mirisa i koriste se u malim količinama.

Na šta treba obratiti pažnju?

Koristite umerenu količinu kako biste izbegli taloženje

Ne mešajte sa varikinom, hlorom ili jakim hemikalijama

Ako koristite druga sredstva, primenjujte ih odvojeno

Da li dezinfikuje?

Ne u potpunosti. Ovaj trik može poboljšati izgled i miris, ali za uništavanje bakterija neophodna su odgovarajuća sredstva za dezinfekciju, posebno u domaćinstvima sa više korisnika.

Zaključak: so u WC šolji može biti koristan dodatak svakodnevnom održavanju, ali ne i zamena za redovno i temeljno čišćenje. Kada se koristi pravilno, pomaže da kupatilo ostane urednije i svežije između dva velika spremanja.