Na prvi pogled deluje kao još jedan internet trik, ali ova jednostavna navika zaista može pomoći u održavanju kupatila. Dovoljno je da uveče, pred spavanje, sipate malo soli u WC šolju i ostavite da deluje preko noći — bez mnogo truda i bez jakih hemikalija.

Iza ovog postupka stoji sasvim logičan princip: dok vi spavate, mešavina ima dovoljno vremena da deluje tamo gde je najpotrebnije, pa vas ujutru može dočekati vidljivo čistiji i svežiji toalet.

Zašto se koristi so u WC šolji?

So se najčešće koristi kao blago sredstvo za održavanje higijene, kontrolu neprijatnih mirisa i uklanjanje lakših naslaga. Često se kombinuje sa sodom bikarbonom, a po želji se može dodati i nekoliko kapi eteričnog ulja.

Prednost noćne primene je u tome što mešavina ostaje na površini duže vreme. To omogućava da:

  • omekša površinske naslage
  • ublaži neprijatne mirise
  • olakša jutarnje čišćenje, naročito duž linije vode

Tokom dana je ovaj efekat teže postići jer se sredstvo brzo ispira.

Šta ovaj trik može — a šta ne može?

Važno je imati realna očekivanja. So u WC šolji:

  • može pomoći u održavanju svežine
  • doprinosi uklanjanju lakših nečistoća
  • olakšava redovno čišćenje

Ali ne može zameniti prava dezinfekciona sredstva kada je potrebna temeljna higijena.

Zašto se meša sa sodom bikarbonom?

Soda bikarbona dodatno pomaže u neutralisanju mirisa i pojačava efekat kod blagih nečistoća. U praksi, dovoljno je:

  • pomešati jednake količine soli i sode bikarbone
  • ravnomerno rasporediti po unutrašnjosti šolje
  • ostaviti da deluje preko noći
  • ujutru lagano očetkati i isprati

Eterična ulja se dodaju samo radi prijatnijeg mirisa i koriste se u malim količinama.

Na šta treba obratiti pažnju?

  • Koristite umerenu količinu kako biste izbegli taloženje
  • Ne mešajte sa varikinom, hlorom ili jakim hemikalijama
  • Ako koristite druga sredstva, primenjujte ih odvojeno

Da li dezinfikuje?

Ne u potpunosti. Ovaj trik može poboljšati izgled i miris, ali za uništavanje bakterija neophodna su odgovarajuća sredstva za dezinfekciju, posebno u domaćinstvima sa više korisnika.

Zaključak: so u WC šolji može biti koristan dodatak svakodnevnom održavanju, ali ne i zamena za redovno i temeljno čišćenje. Kada se koristi pravilno, pomaže da kupatilo ostane urednije i svežije između dva velika spremanja.