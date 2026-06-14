Iran će brzo zameniti sisteme i opremu protivvazdušne odbrane oštećene tokom američko-izraelskih napada, izjavio je danas visoki iranski vojni zvaničnik, Amir Alireza Elhami, naglašavajući da se ta zemlja oslanja na domaću vojnu tehnologiju, prenela je iranska Pres tv.

Brigadni general Elhami, koji obavlja funkciju komandanta Zajedničkog štaba protivvazdušne odbrane ''Hatam al-Anbija'' ukazao je da je iranska mreža protivvazdušne odbrane u potpunosti izgrađena na domaćim kapacitetima, uključujući opremu, operativne sisteme, taktiku, kao i komandno-kontrolne centre, komunikacionu infrastrukturu i obaveštajne komponente.

Govoreći o naporima za poboljšanje operativne spremnosti nakon primirja kojim su okončani nedavni napadi, Elhami je rekao da su dostignuća u oblasti PVO odbrane stoprocentni rezultat domaćeg stručnog znanja i rada iranskih naučnika i eksperata.

“Sve što danas posedujemo u oblasti protivvazdušne odbrane je iranske proizvodnje“, naglasio je on.

Elhami je dodao da možda postoje izazovi i nedostaci, ali je ukazao da vojni stručnjaci, u bliskoj saradnji sa naučnim i istraživačkim institucijama širom zemlje, teže da se angažuju na operativnim zahtevima i ojačaju kapacitete.

Vojni zvaničnik je kazao da je Iran fokusiran i na nadogradnju postojećih sistema PVO odbrane kako bi se suočio sa promenljivim pretnjama, kao i na zamenu opreme oštećene neprijateljskim napadima tokom sukoba.

“Naš prioritet je da osiguramo da se sistemi i oprema ažuriraju u skladu sa trenutnim pretnjama, a istovremeno da što pre zamenimo opremu koja je pogođena tokom trećeg rata nametnutog Iranu“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, samodovoljnost omogćava Teheranu da modernizuje, nadogradi i masovno proizvodi vojne sisteme, bez oslanjanja na strane dobavljače.

Elhami je istovremeno pohvalio iranske kompanije i istraživačke centre za njihov doprinos razvoju vojnih tehnologija, rekavši da se nastavljaju napori u pravcu modernizacije opreme za PVO odbranu, kao i radi proširenja domćih proizvodnih kapaciteta.