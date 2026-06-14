Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je danas da je dežurni javni tužilac odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, prema S. Č. (41) zbog sumnje da je u pekari u Beogradu, nakon što radnice pekare nisu želele da ga usluže preko reda, vršenjem nasilja i drskim ponašanjem teže remetio javni red, tako što je najpre galamio, zatim štakom razbio staklo vitrine, usled čega je jedna radnica zadobila posekotinu od srče, nakon toga je drugu radnicu udario zatvorenom šakom u predelu lica.

Kako je navedeno, krivično delo izvršeno je 12. juna godine oko 16.00 časova, u pekari u Ulici Terazije u Beogradu.

Prilikom saslušanja koje je održano danas, osumnjičeni je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije iznosio odbranu.

Nakon saslušanja, sudu je podnet predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211. stav 1. tačka 1) i 3) Zakonika o krivičnom postupku, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka u skladu sa zakonom.