Policajci iz Obrenovca su u ulici 31. Srpske brigade lišili slobode I. D. (50) kod koga su pronađena četiri pakovanja heroina. Munjevitom reakcijom, istraga je dovela do V. B. (53), koji je identifikovan kao prodavac.

Pretresom stana osumnjičenog V. B., policija je pronašla: više pvc kesica sa heroinom namenjenih daljoj distribuciji, pribor za pripremu narkotika sa tragovima marihuane, značajnu sumu novca u domaćoj i stranoj valuti, za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

