"U utorak uveče značajan deo Tartua ostao je bez električne energije. Lokalno stanovništvo prijavljuje prekide u snabdevanju i izvan grada. Na primer, u naselju Vastse-Kuste u okrugu Pilvama, kao i u mestu Nio u okrugu Tartuma", navodi se u izveštaju objavljenom na sajtu ERR-a.

Bez struje je ostala i Klinika Univerziteta u Tartuu, jedna od najvećih bolnica u Estoniji.

Prema navodima estonskih medija, uzrok problema bili su kvarovi koji su se pojavili tokom planiranih remontnih radova na elektroenergetskoj mreži.

Potpuno zamračenje dogodilo se baš u trenutku kada je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski doputovao u glavni grad Talin.

Estonija trenutno predsedava grupom NB8, koju čine pet nordijskih i tri baltičke države, a na skupu su učestvovali premijeri zemalja članica, kao i Zelenski.

Zelenski i estonski predsednik Alar Karis dogovorili su saradnju na razvoju jeftinijih načina za obaranje dronova koji preleću estonsku teritoriju, uključujući i jedan koji je u maju oborio NATO lovac na jugu zemlje.

"Pokazali smo da možemo da obaramo dronove avionima", rekao je Karis na konferenciji za novinare.

On je dodao da je upotreba borbenih aviona za te zadatke veoma skupa i da Estonija želi da iskoristi ukrajinsku tehnologiju i iskustvo kako bi pronašla ekonomičnije rešenje.

Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna na saradnju i podsetio da je već pomagala zemljama Bliskog istoka u borbi protiv dronova.

"To smo radili na Bliskom istoku i pokazalo se uspešnim", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Ukrajina može da ponudi jeftine presretačke dronove koje već koristi na svojoj teritoriji kako bi se stvorila pristupačna odbrana od ruskih bespilotnih letelica. Dodao je da Kijev može u svakom trenutku poslati stručnjake evropskim partnerima.

Estonija i druge baltičke države spadaju među najčvršće saveznike Ukrajine u sukobu sa Rusijom.

Za to vreme, u Tartuu, nadležne službe rade na otklanjanju kvara i postepenom uspostavljanju normalnog snabdevanja električnom energijom.