Dok se tokom letnjih meseci mnogi oslanjaju isključivo na klima uređaje, stanovnici pojedinih delova Italije godinama koriste jednostavne i proverene metode koje pomažu da dom ostane prijatno rashlađen. Ove navike posebno su zastupljene u starijim kućama na jugu zemlje, gde su se ljudi još pre pojave savremenih sistema hlađenja prilagođavali visokim temperaturama.

Jedno od osnovnih pravila jeste da se tokom najtoplijeg dela dana prozori drže zatvorenim. Iako mnogima deluje logično da otvore prozore kada je vruće, Italijani smatraju da je to jedna od najvećih grešaka. Kada je napolju temperatura viša nego u kući, otvaranje prozora omogućava ulazak vrelog vazduha koji dodatno zagreva prostorije.

Zbog toga se prozori i roletne tokom dana uglavnom drže zatvorenim, posebno na stranama kuće koje su direktno izložene suncu. Na taj način sprečava se zagrevanje zidova, stakala i nameštaja, pa unutrašnjost doma duže zadržava prijatniju temperaturu.

Pravo provetravanje počinje tek kada sunce zađe i temperatura napolju opadne. Tada se otvaraju prozori na suprotnim stranama kuće ili stana kako bi se stvorila prirodna cirkulacija vazduha. Ovakva promaja omogućava da se nagomilana toplota izbaci napolje, a svežiji noćni vazduh ispuni prostorije.

Posebno zanimljiv trik odnosi se na korišćenje vlage za dodatno rashlađivanje. Mnogi kače mokar peškir ili čaršav ispred otvorenog prozora. Vazduh koji prolazi kroz vlažnu tkaninu postaje nešto svežiji, što doprinosi prijatnijem osećaju u prostoriji.

U domovima sa keramičkim pločicama često se primenjuje još jedna jednostavna metoda. Podovi se povremeno prebrišu hladnom vodom, jer keramika može duže da zadrži nižu temperaturu i tako doprinese osveženju u prostoru.

Ventilator se takođe koristi na nešto drugačiji način. Umesto da samo pokreće topao vazduh, ispred njega se postavlja činija sa ledom ili nekoliko flaša zamrznute vode. Na taj način vazduh koji ventilator usmerava postaje prijatno hladniji, stvarajući efekat sličan blagom rashlađivanju.

Još jedna važna navika jeste izbegavanje korišćenja uređaja koji dodatno zagrevaju prostor. Rerna, šporet i drugi kuhinjski aparati tokom vrelih dana mogu značajno da podignu temperaturu u domu, pa mnogi biraju jednostavnije obroke koji ne zahtevaju dugo kuvanje ili pečenje.

U kućama sa visokim plafonima često se otvaraju i gornji prozori, jer se topao vazduh prirodno podiže. Tako se omogućava njegov izlazak iz prostorije, dok hladniji vazduh ostaje u nižim delovima doma.

Iako ove metode ne mogu u potpunosti da zamene klima uređaj tokom ekstremnih vrućina, mogu značajno da ublaže osećaj toplote i smanje potrebu za neprekidnim hlađenjem. Upravo zbog toga mnogi Italijani i danas ostaju verni jednostavnim trikovima koji ne koštaju ništa, a pomažu da dom bude prijatniji čak i tokom najtoplijih letnjih dana, piše Lepa&Srećna