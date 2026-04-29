Svetsko takmičenje u pravljenju tiramisua održava se od 9 -11. oktobra.

Trenutno je otvoren poziv za 100 volontera koji bi radili kao sudije na ovom takmičenju. Uslov je da volite tiramisu, kao i da ste spremni da degustirate i ocenite i sve kremaste poslastice natopljene kafom dok se domaći pekari takmiče da osvoje titulu svetskog šampiona.

Organizatori su najavili da će od 9. do 11. oktobra 2026. godine, Svetski kup u tiramisuu okupiti sve ljubitelja ovog deserta u Italiji.

Svetsko prvenstvo u pravljenju tiramisua održava se u Trevizu, u regionu Veneto u Italiji.

Treviso nije slučajno izabran – smatra se jednim od gradova gde je tiramisu nastao, pa ima posebnu reputaciju među ljubiteljima ovog deserta. Takmičenje se obično organizuje svake godine u jesen i okuplja amatere iz celog sveta koji se nadmeću u pravljenju klasičnog i kreativnog tiramisua.

Učesnici se mogu takmičiti u dve kategorije: Originalni recept, fokusiran na autentični italijanski tiramisu napravljen od tradicionalnih sastojaka, i Kreativni recept, gde blistaju inovacija i lični stil. Svaki takmičar priprema svoj tiramisu uživo, poštujući zvanična pravila, i ocenjuje se po ukusu, teksturi, prezentaciji i balansu sastojaka i ukusa.

Pored takmičenja, Svetski kup u tiramisuu je potpuno tiramisu iskustvo. Posetioci se mogu pridružiti degustacijama, postati deo žirija i istražiti bogat program kulinarskih predavanja, predavanja i praktičnih radionica, piše tiramisuworldcup.