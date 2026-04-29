Menadžment Opšte bolnice Bijelo Polje uputio je apel javnosti i nadležnim institucijama nakon fizičkog napada na medicinskog tehničara tokom obavljanja dužnosti, upozoravajući da je bezbednost zdravstvenih radnika ozbiljno ugrožena i da ovakvi incidenti direktno ugrožavaju funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Iz ove zdravstvene ustanove saopštili su da se incident dogodio juče, te da je dodatno produbio zabrinutost za sigurnost zaposlenih koji svakodnevno brinu o zdravlju građana.

- Dok medicinski radnici svakodnevno ulažu nadljudske napore da spasu tuđe živote, njihova sopstvena bezbednost je ugrožena - navodi se u reagovanju menadžmenta.

Kako ističu, napad na medicinskog tehničara nije izolovan slučaj, već posedica dugotrajnog sistemskog zanemarivanja zaštite zaposlenih u zdravstvu.

- Dok je obavljao svoj humanitarni poziv, medicinski tehničar je postao žrtva brutalnog fizičkog nasilja na svom radnom mestu. Ovaj incident nije izolovan slučaj, već kulminacija sistemskog zanemarivanja bezbednosti onih koji spasavaju živote - poručuju iz bolnice.

Naglašavaju da posledice ovakvih napada prevazilaze pojedinačne slučajeve i ostavljaju ozbiljne posledice na rad zdravstvenih ustanova.

- Napad na medicinskog tehničara danas je napad na sigurnost svakog pacijenta koji čeka na pomoć. Kada lekari i tehničari rade u strahu, ceo sistem je paralisan - upozorava menadžment.

Iz Opšte bolnice podsećaju i na veliki obim posla koji njihovi zaposleni svakodnevno obavljaju. Tokom prošle godine kroz specijalističke i užespecijalističke ambulante pregledano je oko 80.000 pacijenata, dok je realizovano više od 2.000 operativnih zahvata.

- Ovi podaci jasno govore o ogromnom obimu posla, stručnosti i posvećenosti osoblja koje opslužuje ne samo Bijelo Polje, već i širi severni region. Umesto zahvalnosti za ovakvu statistiku i trud, naši zaposleni dobijaju udarce - navodi se u saopštenju.

Iz bolnice zahtevaju hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija kako bi se obezbedila adekvatna zaštita medicinskih radnika i sprečili slični incidenti u budućnosti.

Alo/CDM

